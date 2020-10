Festa del Cinema di Roma, Totti annulla l'incontro dopo il lutto per la scomparsa del papà

Confermate le proiezioni del documentario di Infascelli

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Francesco Totti non parteciperà alla Festa del Cinema: lo comunica la Fondazione Cinema per Roma che si unisce al dolore dell'ex capitano della Roma e a quello della sua famiglia. Sarà pertanto annullato l'Incontro Ravvicinato previsto domenica 18 ottobre in Sala Sinopoli alle ore 16.30. Totti non sarà inoltre presente alle attività per il pubblico e per la stampa legate al documentario Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli. Sono invece confermate tutte le proiezioni del documentario, come da programma, e la partecipazione del regista Alex Infascelli alla conferenza stampa e alle altre attività della Festa. I biglietti per l'Incontro Ravvicinato acquistati online saranno rimborsati automaticamente da TicketOne entro il 25 ottobre. I biglietti acquistati presso l'Auditorium saranno rimborsati esclusivamente presso la biglietteria del Parco della Musica entro e non oltre domenica 25 ottobre alle ore 12. (ANSA).