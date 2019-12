Festa di Natale in casa Juve: tutti i bianconeri alle OGR di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Festa di Natale in casa Juventus. Tutta la grande famiglia bianconera, si legge sul sito ufficiale dei bianconeri, si è riunita questa sera presso le OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino per festeggiare insieme il Natale. Un momento che ha coinvolto i giocatori della Prima Squadra, lo staff tecnico, le Juventus Women, l'Under 23, il neonato Team Juventus di eSports, i dirigenti e tutti i dipendenti del club per il consueto scambio di auguri.

La serata, aperta sul palco dal Presidente Andrea Agnelli con il tradizionale brindisi, ha vissuto un susseguirsi di sorprese: il tema è stato il Luna Park, ed è stato infatti un gettone il simbolo che ha aperto la festa. Un’atmosfera speciale, impreziosita dalla cena griffata da uno dei più grandi chef stellati italiani, Chicco Cerea, e una serata di gala dove non sono mancate le bollicine di Ferrari Trentodoc, presenti come in ogni momento importante del club bianconero.

Un Natale speciale, vissuto tutti insieme, e indimenticabile, proprio come questo 2019 che sta volgendo al termine, ancora una volta ricco di record e grandi successi.