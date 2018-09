FIFA 19, pubblicati i ratings dalla posizione 80 alla 61

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

EA Sports riporta i tanto attesi ratings di FIFA 19. In serata è stata pubblicata la classifica dalla posizione 80 alla 61: tutti i giocatori in questa graduatoria hanno un rating di 86 ad eccezione di Radja Nainggolan, 80° in classifica, con 85.

61 OZIL (Arsenal)

62 THIAGO ALCANTARA (Bayern)

63 OTAMENDI (Manchester City)

64 VERRATTI (Paris Saint-Germain)

65 FIRMINO (Liverpool)

66 EDERSON (Manchester City)

67 MULLER (Bayern)

68 BOATENG (Bayern)

69 BONUCCI (Juventus)

70 SANE (Manchester City)

71 PJANIC (Juventus)

72 FERNANDINHO (Manchester City)

73 NALDO (Schalke 04)

74 AZPILICUETA (Chelsea)

75 DOUGLAS COSTA (Juventus)

76 MATIC (Manchester United)

77 PAREJO (Valencia)

78 BENATIA (Juventus)

79 ALEX SANDRO (Juventus)

80 NAINGGOLAN (Inter)