Electronic Arts si è assicurata la licenza della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Importante colpo per FIFA 20, che in questa edizione aveva perso la licenza della Juventus, divenuta esclusiva del competitor PES 2020, che nel frattempo si è assicurata anche la Serie B italiana e avrà dalla prossima primavera Euro 2020. Gli amanti del popolare videogame potranno pertanto riavere a disposizione con nome e divise ufficiali squadre come Boca Juniors, River Plate e Colo-Colo, presenti in questa edizione del gioco con nomi fittizi e differenti divise. Per avere a disposizione i tornei del Nuovo Continente sarà necessario aspettare marzo.