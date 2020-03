FIFA, a marzo e aprile i club non saranno obbligati a mandare i giocatori in Nazionale

Il Consiglio della FIFA, come riporta Sky Sport UK, ha deciso che le regole che obbligano normalmente i club a liberare i giocatori per le partite delle Nazionali non si applicheranno alle prossime finestre internazionali di marzo/aprile a causa dell'emergenza Coronavirus. Il massimo organismo del calcio - riporta sempre l'emittente inglese - avrebbe inoltre raccomandato di rinviare tutte le partite internazionali precedentemente programmate per marzo e aprile, così da garantire la sicurezza tanto dei giocatori quanto dei tifosi.