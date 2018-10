© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fifa lavora per lo sviluppo del calcio femminile, con un obiettivo ben preciso: secondo quanto riferito da la Repubblica, il massimo organismo calcistico mondiale ha infatti in progetto di raddoppiare il numero di calciatrici entro il 2026. Dai 30 milioni attuali a 60 milioni, sviluppando academy d'elite in tutto il mondo e introducendo progressivamente professionismo o semiprofessionismo.