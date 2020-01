Nominato da Gianni Infantino

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 GEN - L'ex presidente argentino Mauricio Macri è stato scelto dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, per guidare la Fondazione che la Federazione calcistica internazionale ha creato nel 2018 per promuovere progetti sociali e la ricostruzione di strutture sportive danneggiate nel mondo. In un annuncio realizzato attraverso le reti sociali Infantino ha dichiarato che "è un grandissimo piacere e un grande onore annunciare che Mauricio Macri assumerà la presidenza della Fondazione Fifa". L'ex capo dello Stato argentino, ha poi detto, "ha il profilo ideale per guidare questo progetto che si propone di mettere il calcio al servizio della società". Da parte sua Macri ha ringraziato Infantino "per avermi dato la possibilità di combinare le mie tre passioni: l'educazione, il calcio e l'impegno per i giovani, affinché abbiano un futuro migliore".(ANSA).