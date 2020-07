FIFA, Blatter si scaglia contro Infantino: "Situazione chiara: deve essere sospeso"

E' di ieri la notizia che Gianni Infantino, presidente della FIFA, è indagato per sospetta collusione con il procuratore federale svizzero Michael Lauber. Per questo motivo, l'ex capo della Federcalcio internazionale nonché predecessore del dirigente svizzero Sepp Blatter, ha richiesto tramite l'agenzia Reuters, la sospensione dello stesso Infantino: "Per me la situazione è chiara - ha scritto l'84enne sospeso e bandito dal Codice Etico della FIFA dopo il processo del 2015 - il comitato etico della FIFA deve aprire un procedimento contro il signor Infantino e deve quindi sospenderlo".