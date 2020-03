FIFA e OMS unite: lanciano la campagna Pass the message to kick out Coronavirus

In occasione della conferenza stampa tenuta a Ginevra dal dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’OMS ha annunciato anche una compagna lanciata insieme alla FIFA: “Meno di sei mesi fa, l’OMS e la FIFA hanno firmato un accordo per lavorare insieme al fine di promuovere la salute globale attraverso il calcio. Non sapevamo allora quel che sappiamo adesso, che un nuovo virus sarebbe arrivato e avrebbe fermato tante parti della società, compreso il bel gioco.

Molte partite sono state annullate, ma la nostra collaborazione è diventata ancora più importante e ci ha fatto la possibilità di lavorare più da vicino di quanto non potessimo immaginare. Il calcio può raggiungere milioni di persone, soprattutto i giovani. Per questo è un piacere per me dare il benvenuto a mio fratello Gianni Infantino, presidente della FIFA, per parlare della nostra campagna congiunta ‘passa il messaggio per spazzare il Coronavirus. Vorrei inoltre ringraziare la FIFA per la generosa donazione da 10 milioni di dollari”.

“Dobbiamo lavorare insieme per combattere il Coronavirus - ha dichiarato lo stesso Infantino - la FIFA ha fatto team con l’OMS perché la salute viene prima di tutto. Chiamo a raccolto tutta la comunità calcistica mondiale a supporto di questa campagna”.

Tra i volti noti della campagna citata dal dr. Ghebreyesus, diversi calciatori di fama mondiale: Buffon, Messi, Lineker, Alisson, Carli Lloyd, Han Duan, Eto’o.