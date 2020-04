FIFA, Galliani minaccia reclamo e il torneo esports salta: la curiosa storia di Italia-Spagna

Adriano Galliani si infuria e la FIFA annulla la "FIFA eNations StayAndPlay Cup". Si sarebbe dovuta disputare oggi pomeriggio la partita fra Italia e Spagna, con un player professionista e un calciatore per nazione. A rappresentare gli azzurri ecco così il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, e il gamer del Monza, Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti; sul fronte opposto, però, la Roja ha scelto di mandare in campo il pro gamer Jaime Gravesen Alvarez (tra i primi 30 al mondo a FIFA20) al posto di un calciatore, visto che il regolamento permette di schierare una celebrity.

Un gesto che non è piaciuto affatto a Galliani, che ha prontamente minacciato il reclamo con la FIGC alla FIFA. Fino al colpo di scena, proprio questa mattina, col massimo organismo del calcio mondiale che ha deciso di annullare il torneo esports a causa di problemi tecnici. E chissà che dietro non possa esserci proprio lo zampino dell'ex numero due rossonero... È certo, in ogni caso, che si provvederà quanto prima a chiedere in via ufficiale di rivedere il regolamento.

Questo il comunicato ufficiale, appena diramato dalla FIGC in merito all'annullamento del torneo: "È stata annullata per problematiche di natura tecnica e organizzativa, legate alla diffusione del Covid-19, la ‘eNations StayAndPlay Cup’, il torneo virtuale promosso dalla FIFA con l’obiettivo di ribadire l’impegno del calcio mondiale nella condivisione di messaggi positivi in questo difficile momento. Il format prevedeva la partecipazione di un eplayer professionista e di un calciatore delle rispettive Nazionali. Per l’Italia avrebbe partecipato la coppia formata dal difensore del Milan e della Nazionale Alessio Romagnoli e da Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti, eplayer professionista del Monza Calcio e vincitore per la piattaforma Playstation del torneo TIMVISION FIFA20 online organizzato dalla FIGC nei giorni scorsi.

Gli Azzurri erano inseriti in un girone con Spagna, Portogallo e Malta: quella spagnola era l’unica squadra senza un calciatore, avendo schierato con l’eplayer Jaime ‘Gravesen’ Álvarez la celebrity DjMariio, youtuber sugli esport con 5,5 milioni di follower; per il Portogallo erano in gioco Diogo Mendes e Diogo Jota, attaccante del Wolverhampton e 2 presenze con la Selecao, per Malta Christian Spiteri e Dunstan Vella, centrocampista dell’Hibernians e 7 caps con la Nazionale.

Le partite della ‘eNations StayAndPlay Cup’, in programma su Playstation con FIFA (EA Sport) da oggi fino a sabato 25 aprile, saranno riprogrammate prossimamente: la FIGC auspica che al torneo possano prendere parte coppie formate da un eplayer e da un calciatore della Nazionale A per ristabilire il messaggio originale della competizione".