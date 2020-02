vedi letture

FIFA, i numeri del ciclo 2015-2018: fatturato da 6,4 miliardi di dollari

Nel documento The Vision 2020-2023, con cui Gianni Infantino ha esposto i programmi per il calcio del futuro, la FIFA ha anche reso noti alcuni dati, anche economici. In particolare, il fatturato del ciclo 2015-2018 è stato pari a 6,42 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto al trienno precedente. L'attivo è stato di 1,05 miliardi (+141%) con 2,74 miliardi messi a riserva. Gli investimenti: 4 miliardi fino al 2022 in sviluppo ed educazione, 1 miliardo per il calcio femminile e 500 milioni per le infrastrutture.