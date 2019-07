FIFA, Infantino: "Lavoriamo per dare sicurezze a chi investe nel calcio"

Presente alle celebrazioni dei 60 anni della Lega Pro, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Sky:

“Per fare una panoramica ci vorrebbero un paio di giorni, ma posso dire che è importante investire nel calcio e che per chi vuol farlo devono esserci regole chiare. Stiamo lavorando sul regolamento degli agenti e dei trasferimenti, anche a livello di trasparenza economica, per dare più sicurezza, necessaria per chi vuole lavorare seriamente e per chi vuole investire nei giovani, questo lavoro deve essere riconosciuto. Ed è importante che tutte le realtà del mondo sappiamo che la FIFA queste cose le prende seriamente”.

Andando poi ad altri progetti: “In Francia si è visto un bel mondiale femminile, è stato un calcio spettacolare che ha appassionato tutti e ci lascia un cambiamento nella mentalità della gente nel mondo. Si è visto che il calcio femminile non è solo una brutta copia di quello maschile, che vale la pena seguirlo, è uno sport serio giocato da calciatrici che hanno talento tecnico fisico e che emozionano. Forse per alcuni elementi ci riporta alla purezza del calcio, una giocatrice che prende un calcio di si rialza a differenza dei colleghi uomini. Ora sta a noi costruire altro da questa base”.

Un pensiero poi sul campionato italiano: “Gli ultimi 8 anni ha vinto la Juve credo sia sulla buona strada per continuare, sta agli altri cercare di fare qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, devono dimostrare che sono bravi anche loro. Faccio poi un augurio al Milan e al mio amico Boban”.