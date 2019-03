Fifa, probabile Var a Mondiale donne

Collina favorevole, prossima settimana deciderà il Consiglio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - La Var farà probabilmente il suo debutto anche al Mondiale di calcio femminile, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimi. E' quanto emerso dalla riunione del Comitato organizzatore delle competizioni Fifa, riunitosi a Zurigo sotto la presidenza di Alexander Ceferin, che ha ricevuto un'informativa sulla questione, con la raccomandazione di procedere, da parte del presidente del Comitato arbitrale della federazione internazionale, Pierluigi Collina. La decisione definitiva verrà presa nella riunione del Consiglio Fifa in programma la settimana prossima a Miami (Usa). "Proporremo l'uso della Var in Francia al Consiglio Fifa e siamo molto fiduciosi riguardo alla sua adozione", ha detto il vice segretario generale Zvonimir Boban.