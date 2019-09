© foto di Giacomo Falsini

Continua il momento delle premiazioni, al Teatro alla Scala di Milano, con i prestigiosi FIFA Football Award. Ora il Football Fair Play Award, il premio per il comportamento più corretto, che va a Marcelo Bielsa e al suo Leeds, per aver concesso all'Aston Villa di pareggiare dopo essere passati in vantaggio con l'uomo a terra. Il Loco non è presente al Teatro alla Scala per ricevere il premio, al suo posto il capitano Liam Cooper e l'assistente Benoit Delaval.

