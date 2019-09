FIFA The Best, Jillian Ellis è il Best women's football coach

Continua il momento delle premiazioni, al Teatro alla Scala di Milano, con i prestigiosi FIFA Football Award. È Jill Ellis, ct degli USA campioni del mondo, il miglior allenatore di calcio femminile, premiata nell'occasione da José Mourinho. Bissa così il successo del 2015, quando aveva vinto sia il Mondiale che il FIFA World Coach of the year. Battuti Phil Neville, ct dell'Inghilterra e Sarina Wiegman, ct dell'Olanda. Ellis è il primo allenatore ad aver vinto due mondiali femminili: "Che corsa. Prima di tutto voglio fare le mie congratulazioni a Phil e Sarina per aver reso questo compito così complicato. Voglio poi ringraziare due squadre: le mie giocatrici, sono fantastiche, le mie migliori. E senza di loro non avrei raggiunto nulla. E poi vorrei ringraziare il mio staff, hanno tenuto insieme la squadra, l'hanno mantenuta in salute e motivata. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia: Betsy e Lilly, siete state le mie rocce. Grazie a mio padre e a mia madre".

