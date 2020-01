© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto Liverpool, in generale tantissima Premier League. E per l'Italia c'è solo Matthijs De Ligt, ma (immaginiamo) soprattutto per quanto fatto con l'Ajax. Via Twitter, l'account di FIFA 20 ha diramato squadra dell'anno (2019, ovviamente). Il popolare titolo videoludico targato EA Sports sceglie un 4-3-3 con ben cinque giocatori dei Reds, ma senza Salah. Ma fanno discutere i videogiocatori anche le assenze di Ronaldo e Lewandowski: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, De Ligt, Robertson; De Bruyne, De Jong, Kanté; Messi, Mbappé, Mané.