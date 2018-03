FIFPro, svelata la Women's World XI: non ci sono italiane

Non ci sono italiane nella top 11 del 2017 stilata dalla FIFPro, che si è avvalsa del voto di oltre quattromila calciatrici di 45 paesi diversi, nonostante nel listone delle 55 scelte ne figurassero tre: Elena Linari, che ha chiuso undicesima fra i difensori, e Alice Parisi, sesta fra i centrocampisti, della Fiorentina e Barbara Bonansea, decima fra gli attaccanti, della Juventus. A farla da padrona è invece l'Olympique Lione che piazza quattro calciatrici (Camille Abily, Lucy Bronze, Dzsenifer Marozsan e Wendie Renard) oltre l'ex Alex Morgan, che nella passata stagione ha contribuito alla vittoria della Champions League. Questa la formazione completa schierata con il 4-3-3.

FIFPro Women's World XI 2017: Hedvig Lindahl (Svezia-Chelsea); Lucy Bronze (Inghilterra -Lione), Nilla Fischer (Svezia- Wolfsburg), Wendie Renard (Francia-Lione), Irene Paredes (Spagna-Paris Saint-Germain); Camille Abily (Francia-Lione), Dzsenifer Marozsán (Germania -Lione), Marta Vieira da Silva (Brasile-Orlando Pride); Pernille Harder (Danimarca-Wolfsburg), Lieke Martens (Paesi Bassi-Barcelona), Alex Morgan (Stati Uniti-Orlando Pride)

🚨BREAKING🚨 @FIFPro proudly presents the #WomensWorldXI 2017!

Congratulations to all players, well deserved! 👏 🎊 🎉 🏆

Read more 👉 https://t.co/2apCUUfna0

We #PressforProgress [@womensday] pic.twitter.com/NQqailoqwa

— FIFPro (@FIFPro) 8 marzo 2018