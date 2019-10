FIGC, Albertini: "Un corso per scovare talenti"

192 ore di lezione nelle aule del Centro tecnico a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Un nuovo corso specifico per gestire e istruire i giocatori del domani. È l'iniziativa lanciata dal presidente del Settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini. Questo nuovo corso comporterà 192 ore di lezione, che si svolgeranno nelle aule del Centro tecnico federale a Coverciano. Inizialmente sarà prevista la possibilità di seguire un corso 'Elite' di 36 ore rivolto a tutti i responsabili dei settori giovanili della Serie A. "Abbiamo prodotto pochi grandissimi calciatori, se la classifica che conta è quella del Pallone d'Oro negli ultimi 10 anni la Spagna ne ha avuti 41 in nomination tra i migliori 30 e noi soltanto 7", fa notare Albertini, a margine del Consiglio federale. "Io credo che questa sia la strada per provare a fare qualcosa di diverso. Partiremo con la Serie A il 18 novembre per poi produrre il corso standard a febbraio".