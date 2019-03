FIGC, Brunelli: "VAR? Obiettivo sala controllo centralizzata a Coverciano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Brunelli, direttore generale della FIGC, ha parlato con i cronisti presenti a margine del secondo Open Day al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Sono molto orgoglioso, Coverciano è un luogo bellissimo, un luogo di storia, di cultura e di successi. Qui sono passati grandi allenatore, grandi calciatori e grandi arbitri. È una delle eccellenze della Federazione. Questo Open Day è davvero molto bello per noi. È una Federazione aperta a vicina alla gente. Tra giugno e luglio ci sarà il nuovo turno di qualificazione a Euro 2020 per la Nazionale maggiore e tantie finali per le giovanili. Non solo, la Nazionale femminile dopo 20 anni tornerà a partecipare ad un Mondiale. La crescita del calcio femminile è importante, si è visto all'Allianz Stadium per la sfida fra Juventus e Fiorentina. È bello il clima che si respira intorno alla Nazionale. Entusiasmo, stadi pieni, pubblico festoso: c'è grande fiducia per il futuro. Il VAR? Qui sono stati formati gli arbitri per il Mondiale in Russia, qui c'è un simulatore all'avanguardia, qui c'è l'idea di portare la sala di controllo centralizzata per gestire tutto il processo VAR di tutte le partite. Coverciano è un'eccellenza nel mondo, da qui sono partite nazionali che hanno vinto Mondiali ed Europei".