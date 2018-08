Figc: componenti pro-voto da Giorgetti

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Juve, CR7 rinuncia al Portogallo: niente Nations League contro l'Italia - Leggi la news, CLICCA QUI! Napoli, pronto il rinnovo per Zielinski: De Laurentiis...

Sampdoria, terapie e fisioterapie per Praet e Regini

Frosinone, differenziato per Ciofani e terapie per Hallfredsson

Genoa, differenziato per Favilli, Sandro, Medeiros e Romero

Inter, nulla di grave per Vrsaljko ed Asamoah

Lazio, ancora out Luiz Felipe e Berisha. Tornerà a disposizione Patric

Sassuolo, lavoro differenziato per Boateng, Magnanelli e Peluso

Napoli, lavoro differenziato per Mario Rui e Fabian Ruiz

Verso Milan-Roma, Abate e Caldara in vantaggio su Calabria e Musacchio

Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Cruz: "Inter, a Lautaro Martinez serve tempo. Come successe a me"

Atalanta, l'undici anti-Copenaghen: Gasperini con il dubbio in attacco

SPAL, Vagnati e il primato: "Non scherziamo, obiettivo è la salvezza"

Platini boccia la Var: "Non porta giustizia"

Platini boccia l'affare CR7-Juve: "Operazione che non capisco"

Bologna, problemi in attacco: Inzaghi pensa di riesumare Destro

Italia U21, domani i convocati per le due amichevoli

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Le quattro componenti della Federcalcio, che chiedono al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, di convocare quantoprima l'assemblea elettiva, incontreranno martedì prossimo alle 14,30 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Lo apprende l'Ansa, in ambienti calcistici vicini alle componenti. Lega Pro, Lega Dilettanti, Aic e Aia avevano chiesto nei giorni scorsi un intervento "dell'autorità vigilante", preannunciando l'invio di un''informativa' al governo su quella che loro giudicano una "violazione dei principi di democrazia", da parte del commissario straordinario.

L'appuntamento con il sottosegretario è fissato per martedì

