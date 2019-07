Fonte: figc.it

È stata convocata per le ore 12 di domani, venerdì 12 luglio, la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 giugno e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del direttore generale; ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2019/2020: provvedimenti conseguenti; domande di riammissione e di ripescaggio nei Campionati Professionistici 2019/2020: provvedimenti conseguenti; elezione dei quattro componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di competenza del Consiglio Federale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati Nazionali; eventuali provvedimenti di cui all’art.20, comma 6, dello Statuto Federale su proposta della LND (Delegati Assembleari); varie ed eventuali.