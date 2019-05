Figc: Giovanni Valentini nuovo capo Commerciale

Prosegue processo di rinnovamento della Federazione di Gravina

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Prosegue il processo di rinnovamento della Federcalcio presieduta da Gabriele Gravina: ieri è stato presentato il nuovo organigramma funzionale della federazione che prevede nell'immediato un potenziamento dell'Area Commerciale/Sviluppo: l'Area sarà strutturata su due unità con l'obiettivo di gestire direttamente all'interno della Federazione attività strategiche prima delegate ad un advisor esterno. Giovanni Valentini sarà dal prossimo giugno il responsabile commerciale della FIGC per le attività di Sales, Accounting e Allestimenti per la prima volta gestite direttamente dalla federazione. Valentini, 41 anni, ha maturato numerose esperienze nel settore pubblicitario specializzandosi nel marketing sportivo e precedentemente ha lavorato per Sportfive, Publitalia, CONI e Infront. La nuova unità affiancherà quella dedicata al marketing strategico ed ai contenuti digitali che restano affidate alla responsabilità di Giovanni Sacripante. Le due strutture faranno capo direttamente al dg della Figc Marco Brunelli.