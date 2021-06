Figc "giudizio su sensibilità azzurri non subordinato a Blm"

"Ribadiamo impegno contro razzismo e ogni discriminazione"

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna 'Black Lives Matter'": Lo sostiene la Figc in una nota che a breve sarà pubblicata sul sito. "Come già affermato dal presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa - prosegue la nota - la FIGC ritiene che l'imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di UEFA Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo. Il giudizio sulla sensibilità di tutti i membri della Nazionale italiana in difesa dei diritti della persona umana è nel dna azzurro, come provano molteplici iniziative e dichiarazioni in tal senso, e non può essere subordinato all'adesione ad una, non l'unica, manifestazione di sostegno alla lotta anti-razzista", conclude la Figc. (ANSA).