FIGC, Gravina: "Bonucci icona, un riferimento importante per i giovani"

A margine della presentazione del libro di Leonardo Bonucci a Torino, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così dal palco: "Tutto nasce da grande gioia, da una giornata in cui avevamo regalato felicità a tanti bambini all'ospedale Bambin Gesù ricevendo tanta gioia in cambio e vivendo anche un momento bello per la nostra Nazionale. Leo mi ha regalato questo libro e mi ha colpito una frase di Veltroni: "I bulli sono persone infelici". Ho capito che noi stavamo vivendo un momento di gioia, quindi eravamo ben lontani dal bullismo. Quello che più mi ha colpito, quello che ha dato entusiasmo e mi ha spinto a chiedere a Leo di essere presente a questa presentazione, è il titolo. Io considero Leo un mio amico, un amico di tutti coloro che amano la Nazionale. Lo merita, è un ragazzo straordinario. Poi mi ha colpito il tema, di grande attualità, e soprattutto la finalità di questo lavoro. Una finalità benefica alla quale dobbiamo dare grande attenzione e grande risalto. Una storia comune, che racconta valore, esalta alcuni sentimenti, come quello dell'affetto, poi i valori che io personalmente cerco di diffondere non perché sono i miei, ma sono del mondo del calcio. Nel libro ho letto il papà che consiglia al figlio il rispetto degli avversari e questo è un principio fondamentale del calcio. Confronto, ma rispetto. Quindi tenere lontane quelle dimensioni che si ispirano alla logica della competizione, ma non hanno l'aspetto del rispetto. Il bullismo è uno di questi. Poi l'affetto di Leo, che si rivolge al protagonista, l'idea della squadra che usa una metafora bella per valori e sentimenti e aiuta a capire quanto sia importante nella crescita dei nostri ragazzi il gioco del calcio. Vorrei fare i complimenti a Francesco perché ringrazia alla fine tutti i ragazzi che fanno sport, perché è il mezzo per poter arrivare all'età adulta, mentre i bulli restano a piedi. Questo deve essere lo spirito del mondo del calcio ed è quello che cerchiamo di fare nel nostro settore giovanile e scolastico", sono le parole raccolte da TuttoJuve.com.

Ancora Gravina: "La sensibilità di Leonardo non è una sorpresa. Il nostro mondo è un mondo migliore rispetto a tanti altri, è anche migliore di come viene descritto tante volte. Io in questo momento ho la fortuna di vivere con un gruppo di ragazzi straordinari. Non voglio parlare del risultato, perché è solo conseguenza del loro modo di essere. Leonardo, come i suoi compagni e il nostro staff, dimostrano una sensibilità rarissima in altri settori. Credo che questo il mondo del calcio lo viva in ogni realtà. Io credo che, come esistono una serie di problemi in altre aree di interesse sociale, anche il calcio, soprattutto a livello dilettantistico e professionistico meno di prima fascia, veda alcuni fenomeni diffusi. Per questo io come italiano, padre e nonno devo essere grato a Leo e Francesco per il loro lavoro di testimonianza importante. Leo è un'icona, al nono posto nelle presenze della Nazionale, ma qualcuno ce l'ha già nel mirino più su, rappresenta un riferimento importante per i nostri ragazzi. Quindi devo dirgli grazie con come presidente della federazione, ma come italiano, come padre e come nonno"