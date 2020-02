vedi letture

Figc: Gravina, il calcio abbraccia la famiglia di Azzaro

"La passione dei giovani come Loris risorsa straordinaria"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina esprime tutto il cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Loris Azzaro, arbitro venticinquenne della CAI, deceduto questa mattina in un incidente stradale sulla A5 Torino-Aosta, mentre si dirigeva a raggiungere la sede della gara che avrebbe dovuto dirigere nel campionato di Eccellenza in Basilicata: "La morte di Loris Azzaro ci addolora e ci lascia sgomenti. Il calcio italiano si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore - afferma Gravina - La passione che anima giovani come Loris rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro movimento, il suo ricordo vivrà sempre nella serietà e nello spirito di servizio che rende la classe arbitrale italiana un'eccellenza del nostro calcio". (ANSA).