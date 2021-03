FIGC, Gravina: "Il Recovery Fund porterà investimenti nel settore delle infrastrutture"

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - "Il nostro Paese è molto indietro nel settore e nel campo delle infrastrutture. Non possiamo più permetterci forme di galleggiamento nella politica dirigenziale del nostro mondo ed io me ne assumo tutte le responsabilità. Oggi noi non possiamo più pensare di andare avanti in queste condizioni. Per questo mi sto adoperando perché si possa arrivare ad un inserimento, nel Recovery Fund", di una legge che porti ad "un investimento importante nel settore delle infrastrutture che non sono solo i grandi stadi e le grandi opere". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto nella Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio. Gravina ha poi sottolineato che "le infrastrutture infatti significano diffondere sul concetto di territorialità la possibilità di offrire ai nostri figli, ai nostri nipoti, delle strutture più accoglienti che possano svolgere la pratica sportiva in sicurezza e con maggiore e migliore dignità". (ANSA).