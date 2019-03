"Portare il calcio a scuola, volontà di lavorare in sinergia"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Figc e ministero dell'istruzione per far arrivare il calcio a scuola. Il presidente federale Gabriele Gravina e il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti si sono incontrati nella sede di via Allegri per parlare del ruolo formativo che il calcio svolge e sull'importanza che può rivestire nella crescita dei giovani. In occasione dell'incontro, a cui hanno preso parte anche il direttore generale della Figc Marco Brunelli e il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, Gravina ha regalato a Bussetti la maglia personalizzata della Nazionale con il numero dieci sulle spalle: "Ringrazio il Ministro per questa graditissima visita - ha detto Gravina - e ribadisco la nostra volontà di lavorare in piena sinergia con il Governo per sviluppare sempre di più il binomio calcio-giovani. Ho sempre messo i giovani tra le priorità del mio programma, consapevole dell'importanza di portare il calcio nelle scuole per diffonderne i valori e valorizzarne la dimensione sociale".