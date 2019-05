FIGC, Gravina: "La piena operatività di Sport e Salute è un'ottima notizia"

"La Federcalcio pronta ad una collaborazione sinergica"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "La piena operatività di 'Sport e Salute' è un'ottima notizia per lo sport italiano. La Figc è pronta a collaborare in maniera sinergica con la nuova governance". Il presidente federale Gabriele Gravina così ha salutato la nomina del Cda di Sport e Salute, con Rocco Sabelli designato presidente con funzioni di Amministratore Delegato. "A nome mio e da parte di tutta la Federazione, auguro buon lavoro ai consiglieri e in particolare al presidente Sabelli, manager di lungo corso che conosco molto bene e di cui apprezzo sia le qualità umane che professionali - aggiunge Gravina in una nota - e agli altri consiglieri. Le sue capacità e la sua esperienza saranno fondamentali nella gestione e nello sviluppo dell'Ente. Sono convinto che la scelta operata dal Sottosegretario Giorgetti sia quella giusta per centrare i traguardi auspicati dal Governo: efficienza e forte impulso verso l'attività di base. E' doveroso, infine, ringraziare per il lavoro fatto in questi anni gli amministratori della ex Coni Servizi".