'Decisione epocale, segno che confronto premia'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Serie A, B e C potranno chiedere autonomamente il loro format, Serie A e B potranno scendere anche a 18 squadre. È l'effetto della modifica dell'articolo 49 delle normative interne federali (Noif) approvata oggi dal consiglio Figc (con il solo voto contrario dell'Aic). Fermo restando che il format della stagione 2019/20 sarà di 20 squadre per A e B, entro il 31 dicembre di ogni anno le leghe potranno autonomamente deliberare il numero di squadre partecipanti al proprio campionato con delibera che entrerà in vigore dal campionato successivo. Affinché la delibera possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del consiglio federale d'intesa con le altre leghe interessate, esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.