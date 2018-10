Figc, Gravina presenta programma alla Lega Serie A

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Italia, in tre alzano bandiera bianca. Presto i nomi dei sostituti di Mancini - Leggi la news, CLICCA QUI! LIVE TMW - La conferenza stampa del ct Roberto...

SPAL, Mattioli: "Complimenti alla squadra. Arbitro non all'altezza"

Sampdoria, Tonelli: "Vittoria su un campo difficile. Felice per il gol"

Inter, Handanovic: "Gara dura ma me l'aspettavo. Serve vincere sempre"

Inter, Skriniar: "Gara non perfetta ma contava solo vincere"

Italia, in tre alzano bandiera bianca. Presto i nomi dei sostituti di Mancini

Italia, fra poco Mancini in conferenza a Coverciano

SPAL, Colombarini: "Meritavamo il pari. Saremo più fortunati in futuro"

Niente Italia per Diawara: il centrocampista risponderà alla Guinea

Ventura: "Due sconfitte non possono cancellare 35 anni di carriera"

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della Federcalcio, è arrivato poco fa nella sede della Lega Serie A, mezz'ora prima dell'orario previsto per il Consiglio di Lega, dove è stato invitato a esporre il proprio programma. Poco dopo ha fatto il suo arrivo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che fa parte del Consiglio assieme al presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè, all'ad Marco Brunelli, oltre all'indipendente Maurizio Casasco, Alessandro Antonello (Inter), Stefano Campoccia (Udinese), Luca Percassi (Atalanta) e a Beppe Marotta (Juventus).

Candidato unico a presidenza in Consiglio invitato dai club

