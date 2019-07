FIGC, i tecnici delle nazionali giovanili: U19 a Bollini, U16 per Corradi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sono stati ufficializzati i nuovi tecnici delle Nazionali giovanili maschili, che domani, mercoledì 31 luglio, e giovedì 1° agosto parteciperanno al Centro Tecnico di Coverciano alla riunione promossa dal coordinatore tecnico della nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi per iniziare a programmare una stagione ricca di appuntamenti di prestigio.

All’incontro, che vedrà anche la presenza dei preparatori atletici, dei preparatori dei portieri e dei match analyst delle squadre azzurre, interverranno il responsabile organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich e il responsabile dell’Area Scouting della FIGC Mauro Sandreani.

Tante le novità sulle panchine delle Nazionali a cominciare dall’Under 21, dove Paolo Nicolato ha preso il posto di Luigi Di Biagio. Il neo tecnico, dal 2016 nei quadri del Club Italia, è chiamato a dare continuità ai risultati raggiunti alla guida delle Nazionali giovanili e a valorizzare quei ragazzi con cui ha conquistato il secondo posto all’Europeo Under 19 nel 2018 e il quarto posto al Mondiale Under 20 disputato lo scorso maggio in Polonia.

A guidare l’Under 20 sarà Daniele Franceschini, promosso dopo due stagioni sulla panchina dell’Under 18, mentre per l’Under 19 la FIGC ha deciso di puntare su Alberto Bollini, ex tecnico di Lecce, Salernitana e Modena e con una lunga esperienza nei settori giovanili di Modena, Lazio, Sampdoria e Fiorentina. Carmine Nunziata e Daniele Zoratto alleneranno rispettivamente l’Under 18, impegnata a ottobre nel Mondiale di categoria in Brasile, e l’Under 17; sulla panchina dell’Under 16 arriva Bernardo Corradi, vice prima di Nunziata all’Under 17 e poi di Federico Guidi all’Under 19. Patrizia Panico, prima donna della storia ad allenare una nazionale maschile in Italia, resta confermata alla guida dell’Under 15.