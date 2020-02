vedi letture

FIGC, il 24 febbraio si terrà la riunione del Consiglio Federale

Tra argomenti a ordine giorno l' elezione di un vice presidente

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il prossimo 24 febbraio, presso la sede della Figc, si terrà la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 gennaio, alle comunicazioni del presidente e all'informativa del segretario generale, i seguenti punti: elezione di un vice presidente; modifiche regolamentari; nomine di competenza: presidente e componente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi - integrazione Organi Territoriali della Giustizia Sportiva - integrazione dell'organico dei Rappresentanti Federali Antidoping; elezione dei componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di competenza del Consiglio Federale; richiesta LNP Serie B di deroga art.72/1 NOIF; richiesta della Lega Pro per la designazione del quarto ufficiale arbitro per le gare di play off e play out del Campionato Serie C 2019/2020 e per le gare del Campionato Serie C - inclusi play off e play out, gare fase finale della Coppa Italia Serie C 2020/2021. (ANSA).