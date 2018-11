FIGC, il presidente Gravina: "Mancini sta facendo buon lavoro"

Giovani sono futuro e premesse per centrare obiettivi importanti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - C'è "tanta emozione" in Gabriele Gravina, che sabato sera vivrà la prima partita della Nazionale in veste di presidente della Federcalcio, a San Siro contro il Portogallo. "I giovani sono il futuro, la promessa e le premesse per poter centrare obiettivi importanti", ha osservato Gravina commentando il nuovo corso azzurro, a margine del Forum Sport&Business organizzato da 24Ore Eventi con il Sole 24 Ore. "Mi sembra - ha aggiunto - che il percorso avviato da questa Nazionale e dal nuovo lavoro che Mancini sta portando avanti stia cominciando a dare dei risultati importanti".