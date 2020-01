© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una nuova immissione di denaro è in arrivo per la FIGC dal decreto Milleproroghe depositato nella Commissione Affari costituzionali e Bilancio dal PD. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, circa 145 milioni di euro saranno direzionati verso il calcio italiano dalla raccolta delle scommesse. L'1% del totale che dovrebbe essere ripartito per il 50% alla società Sport e Salute S.p.a, che lo destina allo sport di base, e il 50% alla FIGC, che lo destina al calcio nazionale, professionistico e dilettantistico.