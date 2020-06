FIGC in lutto, morto l'ex viceprocuratore Salvatore Sciacchitano. Aveva 77 anni

Per 20 anni è stato collaboratore in Federcalcio: aveva 77 anni

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Figc in lutto. E' scomparso oggi l'avvocato Salvatore Sciacchitano, già viceprocuratore federale: aveva 77 anni. Romano, nato nel 1943, Sciacchitano, per oltre 20 anni ha collaborato con la Federcalcio, prima in qualità di sostituto procuratore e poi, dal 2006 al 2016, nella veste di viceprocuratore federale. Dai colleghi della Procura è ricordato per intelligenza, capacità di sdrammatizzare e per la disponibilità ad aiutare gli altri nei momenti di difficoltà. (ANSA).