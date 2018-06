FIGC, inizia il corso allenatori: ci sono Batistuta, Pirlo e Gilardino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È stato inaugurato questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano il corso speciale per allenatore riservato ad ex calciatori professionisti. Sono dieci gli allievi che seguiranno le 210 ore di lezione, tutti grandi conoscenze del calcio italiano, dall’ex attaccante argentino Batistuta ai campioni del mondo nel 2006, Pirlo e Gilardino.

Il corso durerà fino al prossimo 19 luglio e combinerà i due titoli ‘UEFA B’ e ‘UEFA A’: in caso di esito positivo degli esami finali, quindi, abiliterà a poter guidare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Con la qualifica UEFA A, è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

Di seguito, l’elenco completo dei corsisti:

Gabriel Omar Batistuta, Daniele Bonera, Paolo Cannavaro, Jose Antonio Chamot, Matteo Contini, Alberto Gilardino, Francelino Da Silva Matuzalem, Paolo Montero, Thiago Motta e Andrea Pirlo.