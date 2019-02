© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vialli merita l’azzurro da dirigente". Idee chiare per Antonello Valentini, ex dg della FIGC, che sulle colonne de Il Messaggero appoggia la candidatura di Gianluca Vialli a nuovo capo delegazione della Nazionale. "Il calcio gli deve qualcosa - scrive Valentini - e mai come in questo momento Gianluca Vialli merita il rispetto e l’affetto di tutti. Se li è meritati in tanti anni di carriera tra campo e panchina e adesso ha l’occasione di chiudere il cerchio con un incarico da dirigente".