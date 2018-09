Figc, la serie A donne arriva su Sky

Accordo pluriennale. Si comincia domenica con Juventus-Chievo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La serie A femminile approda su Sky: la Figc ha infatti siglato un accordo pluriennale con l'obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019. Si comincia da domenica 23 settembre con la sfida tra le campionesse d'Italia della Juventus e il Chievo Verona Valpo. Sky ha acquisito i diritti della Serie A Femminile, oltre che quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la SuperCoppa Italiana 2019/2020. L'avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A (canale 202), partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport.