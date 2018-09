Figc, Lnd designa 5 consiglieri federali

In vista assemblea del 6 ottobre e quella federale del 22

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Si sta per concludere il percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti che vedrà, alla fine di questa settimana, le ultime assemblee dei suoi Comitati Regionali. Gli appuntamenti, che condurranno il 6 ottobre all'Assemblea della LND ed il 22 a quella federale, si sono resi necessari per raccogliere le designazioni per cinque Consiglieri Federali. Le società hanno condiviso le indicazioni del Consiglio Direttivo e designato, all'unanimità, Andrea Montemurro (attuale Presidente della Divisione Calcio a 5) e Stella Frascà (ex Giudice Sportivo e Delegato LND di Genova) quali Consiglieri Federali Nazionali e, in rappresentanza delle Aree territoriali, Giuseppe Baretti (Area Nord), Francesco Franchi (Area Centro) e Maria Rita Acciardi (Area Sud). "Ho riscontrato, con grande soddisfazione, la volontà delle Società di vedere ripristinata al più presto la gestione ordinaria della Figc", ha commentato il presidente LND, Cosimo Sibilia.