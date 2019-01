Figc, modifica regolamento per Match Analyst: aperto ai non allenatori

Il provvedimento AGCM Antitrust n.27249 del 27.06.2018, fortemente voluto dall’AssoAnalisti AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio), e l‘ordinanza del TAR del 26.11.2018 sanzionano la FIGC con una multa da oltre 3 milioni di euro per la violazione dell’art.101 del TFUE derivante dalla previsione di restrizioni all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio, tra le quali i Match Analyst, hanno costretto la FIGC a modificare il proprio regolamento e l’inquadramento di detta figura professionale. Il Match Analyst non dovrà più essere necessariamente un allenatore di calcio (definizione in linea con gli altri Paesi del mondo e con la dottrina accademica della Match Analysis) e dunque potranno tesserarsi in qualità di Match Analyst presso un club calcistico anche professionisti privi di tesserino da allenatore. La FIGC inoltre rinuncia all’esclusiva di formazione della figura che potranno dunque scegliere di formarsi liberamente anche in Corsi non FIGC, una lista dei Corsi di Match Analysis più autorevoli la si può trovare sul sito dell’AIAPC. Mario Savo, presidente AssoAnalisti AIAPC afferma: “Conquista democratica importantissima che premia la meritocrazia, che ci permetterà negli anni a venire di diffondere la disciplina in modo corretto nel nostro Paese e ridurrà il gap con i sistemi calcistici più avanguardistici. Finalmente abbiamo messo fine a infondate e becere normative discriminatorie. Il Match-Analyst va definito come tale, come figura professionale a se stante, non come un allenatore, al fine di evitare ogni tipo di conflitto con quest’ultimo. Tale definizione verrà tutelata da AIAPC negli anni a venire, in ogni sede opportuna".