Dopo la recente elezione nel consiglio direttivo della Lega di serie B, nella giornata di oggi al termine della riunione del consiglio federale della Figc è arrivato un nuovo importante riconoscimento per l'avvocato Oreste Vigorito. Il presidente del Benevento farà parte, infatti, della commissione che avrà il complicato, attualissimo e delicatissimo compito di studiare la riforma dei campionati di B e Lega Pro dove si profila un ritorno al semiprofessionismo come negli anni 80. Con Vigorito nella governance ci saranno il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre e in qualità di coordinatore il vice presidente dell'Associazione Calciatori Umbertio Calcagno. In questo momento quello della riforma dei tornei è il tema preponderante per attuare la mini-rivoluzione da tutti richiesta per una inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale.

Per Oreste Vigorito che è solo al terzo anno di militanza nel mondo della A e B, è la dimostrazione della stima che gode nel mondo del calcio che conta per le sue idee miste a grande saggezza, oltre che esperienza imprenditoriale della quale ha bisogno il mondo del calcio.