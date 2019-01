FIGC, riecco Albertini: "Emozionato per ritorno in Consiglio Federale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La giornata di oggi ha segnato anche il ritorno di Demetrio Albertini. Via Twitter, l'ex centrocampista del Milan ha espresso la sua soddisfazione: "Emozionato di essere tornato in Consiglio Federale. Orgoglioso di succedere a Rivera. Ho tanta voglia di fare per dare il mio contributo alla FIGC".