FIGC, tavolo su giustizia sportiva: Sibilia coordina Federcalcioservizi

Cosenza, Braglia: "Dobbiamo crescere in rabbia. Serve una reazione"

Cremonese, intervento al crociato del ginocchio destro per Radunovic

Pescara, per Machin s'inserisce anche il Milan

Foggia, Mazzeo: "Prestazioni ok. Ma serve vincere"

Il Messaggero: "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto"

Spinelli saluta Livorno. Il figlio Roberto: "Non penso torneremo indietro"

Il Mattino: "Benevento, patto di ferro per Carpi"

Crotone, i convocati per Perugia. Quattro infortunati

Benevento, i convocati per il Carpi. Ancora out Maggio

D'Amico: "Grosso in discussione? Siamo l'Hellas lo siamo tutti"

Crotone, Oddo: "Le assenza non siano un alibi. L'obiettivo non cambia"

Pescara, Pillon: "Non guardiamo la classifica. Spero di lasciare un segno"

Dando seguito alle indicazioni del Consiglio Federale dello scorso 30 ottobre, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha provveduto ad insediare nella giornata di oggi il primo tavolo di lavoro sulla riforma del calcio italiano. Il tavolo con oggetto la Giustizia Sportiva è coordinato dal vice presidente vicario Cosimo Sibilia ed è così composto: avv. Stefano Campoccia, prof. Michele Colucci, avv. Giancarlo Gentile, avv. Ida Linda Reitano, prof. Jacopo Tognon, avv. Giancarlo Viglione, avv. Mario Vigna, dott. Giuseppe Casamassima (vice segretario FIGC). Il lavoro di questi esperti, insieme a quello degli altri 5 tavoli che saranno istituiti nei prossimi giorni (governance, Club Italia, riforma dei campionati, impiantistica e marketing sono gli altri argomenti), sarà raccordato in una sorta di comitato di gestione sotto la direzione del presidente della FIGC.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy