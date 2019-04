Intesa conferma un sodalizio iniziato nel 1999

(ANSA) - ROMA, 17 APR - TIM e FIGC insieme per il 20mo anno consecutivo. Anche per i prossimi 4 anni TIM sarà Top Partner di tutte le Nazionali: Nazionale A, Under 21, Femminile, Nazionali Giovanili, Calcio a 5 e Beach Soccer. L'accordo è stato siglato oggi dall'a.d. di TIM, Luigi Gubitosi, e dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. "Con il rinnovo di questa importante partnership - ha detto Gubitosi - TIM conferma il suo impegno per il Paese e l'attenzione per lo sviluppo del mondo del calcio, sport che è in grado di unire sotto i colori della nostra nazionale valori quali spirito di squadra, passione per un obiettivo comune e rispetto per una sana e corretta competizione". "Per la FIGC è un orgoglio poter annunciare il rinnovo della partnership con TIM - ha detto di Gravina -; una collaborazione che conferma l'unione di due eccellenze italiane che investono in maniera decisa, ognuna nei propri ambiti, sull'innovazione, sul coinvolgimento e soprattutto sulla soddisfazione dei propri interlocutori diretti".