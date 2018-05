Figo: "Champions fondamentale per il futuro finanziario dell'Inter"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Nella sua intervista concessa a Sky Sport, il consigliere UEFA, Luis Figo ha parlato anche dell'Inter, sua ex squadra: "Dopo un ottimo avvio è calata molto ma spero che alla fine possa conquistare la Champions che sarebbe importante per la società sotto l'aspetto finanziario. È una squadra importante ma dopo l'addio di Moratti è stata dura dal punto di vista dei risultati. Spero adesso che si possa riprendere. Icardi? Le grandi squadre devono avere i migliori giocatori per cercare di raggiungere gli obiettivi. La parte sportiva deve però essere in equilibrio con quella finanziaria".