Figo: "Il Real Madrid vuole Neymar. Per lui sarebbe un cambio positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di un atto pubblico della UEFA, Luis Figo ha parlato del possibile futuro di Neymar, obiettivo di mercato del Real Madrid: "Neymar oramai ha 27 anni, non ha certo bisogno di consigli. E' una decisione del tutto personale, ma credo che se uno decide di cambiare è perché vuol farlo in meglio, che sia in termini economici e di lavoro. Personalmente non ho dubbi sul fatto che il Real Madrid voglia Neymar e credo che dal suo punto di vista, almeno in termini di prestigio, sarebbe un cambio positivo".