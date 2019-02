Figo: "Inter discontinua. Caso Icardi? Spero si risolva presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il microfono di Sky Sport, l'ex calciatore dell'Inter Figo ha parlato dei nerazzurri di Luciano Spalletti. "Squadre rivelazioni in Serie A? La Juve - ha detto - va molto forte. Ha grande vantaggio in classifica. Mi è piaciuto il Sassuolo, per come gioca. Spero che l'Inter possa fare bene, arrivando almeno in Champions. Come vedo i nerazzurri? E' una squadra discontinua (ride, ndr). Deve fare bene fino alla fine, per lo scudetto è difficile. L'obiettivo è la qualificazione alla Champions".

Caso Icardi e la fascia di capitano affidata ad Handanovic? "E' una decisione del club, a me non è mai capitato. Però ogni giorno è diverso dall'altro, possono accadere sempre cose nuove in positivo o in negativo. Per il bene del ragazzo e del club, ma anche dei tifosi, spero che tutto si risolva al meglio".