Figo: "Mancini? Ricordo non positivo con lui. Non ci siamo mai trovati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Figo, consigliere della UEFA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Europa League di questa sera tra Atletico Madrid e Marsiglia, affrontando poi anche gli argomenti relativi al calcio italiano: "Sarà una grande finale tra due squadre simili che hanno meritato di arrivare fin qui. Entrambe hanno una grande difesa e sanno sfruttare al massimo le palle inattive. Simeone sta facendo benissimo da quando è all'Atletico: ha giocato due finali importanti senza vincerle ma sta facendo un grande lavoro. La Serie A? È stato un campionato combattuto fino alla fine e questo è ottimo per lo spettacolo. La Juve è la più forte e lo ha dimostrato ma il Napoli ha lavorato bene negli ultimi anni. Con l'Inter abbiamo vinto cinque Scudetti di fila ma non è mai stato facile conquistare un campionato. I bianconeri hanno vinto anche quattro Coppe Italia di file e questo la dice ancora più lunga sulle qualità della squadra. L'Inter? Dopo un ottimo avvio è calata molto ma spero che alla fine possa conquistare la Champions che sarebbe importante per la società sotto l'aspetto finanziario. È una squadra importante ma dopo l'addio di Moratti è stata dura dal punto di vista dei risultati. Spero adesso che si possa riprendere. Icardi? Le grandi squadre devono avere i migliori giocatori per cercare di raggiungere gli obiettivi. La parte sportiva deve però essere in equilibrio con quella finanziaria. Mancini ct dell'Italia? È una persona con la quale non mi sono trovato per niente. Spero che porti gli azzurri in alto ma non mi è piaciuta la mia esperienza con lui, il ricordo non è stato positivo. Nonostante questo spero nel rilancio dell'Italia".