Final eight Champions, Oddo: "Ci sarà più equilibrio. Complicato recuperare dagli acciacchi"

vedi letture

In attesa del Comitato Esecutivo della UEFA in programma per domani, che ufficializzerà le anticipazioni emerse nella giornata di ieri, il calcio di appresta a vivere un agosto con Champions ed Europa League e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo, ex difensore di Lazio e Milan, ha commentato: "Con la nuova formula con gare secche ci sarà più equilibrio. Ogni episodio può essere decisivo. Il problema maggiore sarà recuperare dagli acciacchi, il tempo per farlo sarà pochissimo. Sarebbe stato bello giocare una final eight, mi sarebbe piaciuto".