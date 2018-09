© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La finale di Champions League potrebbe giocarsi negli USA. A riportarlo è Catalunya Radio, ai cui microfoni lo ha dichiarato Jaime Roures, numero uno di Mediapro: la UEFA starebbe lavorando per portare l'ultimo atto della più prestigiosa, o anche soltanto alcune partite, competizione europea per club oltreoceano, seguendo il modello della Liga, che in stagione vedrà Girona-Barcellona disputarsi a Miami.